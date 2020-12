Le Real Madrid a vécu une rencontre cauchemardesque face à Alaves ce week-end. En plus de la défaite et de l'erreur de Thibaut Courtois sur l'un des deux buts adverses, les Merengues ont également perdu Eden Hazard sur une nouvelle blessure. Le Brainois sera absent trois semaines et ne devrait plus rejouer en 2020.

Pour Alex Teklak, dans le Champions Club, le capitaine des Diables ne semble plus trouver autant de plaisir qu'auparavant sur un terrain de football, alors qu'il a tout pour être heureux au Real Madrid.

Nos consultants sont également revenus sur les (trop) nombreuses boulettes de Thibaut Courtois ces dernières semaines. Après son mauvais contrôle avec les Diables face au Danemark, il a causé un penalty face à Villarreal et a donc effectué une relance calamiteuse face à Alaves, ce qui a entraîné un but. Mais pour Jonathan Lange, incriminer le portier belge de tous les maux serait injuste, lui qui a tant tenu la baraque dans la Maison blanche ces derniers mois.

