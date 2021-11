Il est arrivé qu’on pleure après une qualification pour la Coupe du monde. Mais ça avait toujours été des larmes d’un mélange de joie, de fierté et de soulagement. Samedi, l’œil s’est un peu mouillé, mais il n’y avait que de la tristesse. Il était 23 h 15 et Christian Benteke venait de terminer sa conférence de presse en expliquant qu’Eden Hazard ne serait plus jamais le même joueur, que les blessures l’avaient forcé à modifier son jeu et qu’on ne le verrait plus dribbler cinq ou six joueurs.