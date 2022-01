On ne peut pas dire qu'Adnan Januzaj et Eden Hazard connaissent la meilleure saison de leur carrière. Si le premier cité oscille entre une place de titulaire et de remplaçant du côté de la Real Sociedad, le Brainois n'a jamais retrouvé l'entierté de ses moyens après les nombreuses blessures de ces dernières années et doit composer avec une rude concurrence du côté du Real Madrid.

S'ils sont loin de faire l'unanimité en Espagne, les deux Diables se retrouvent pourtant sur le podium d'un classement particulier. Le quotidien As a en effet calculé le nombre de fautes subies par chaque joueur ayant disputé au moins 500 minutes en Liga cette saison.

Et à ce petit jeu là, Januzaj et Hazard ne sont battus que par le seul João Felix (Atletico Madrid). Le Portugais a subi 27 fautes en 534 minutes disputées soit une faute toutes les 20 minutes. Il est suivi par l'ancien joueur de Manchester United qui a subi 38 fautes en 947 de jeu depuis le début de la saison (une faute toutes les 25 minutes).

Hazard complète donc le podium avec 22 fautes subies en 571 minutes de jeu, soit une faute toutes les 26 minutes. Si ce classement ne veut pas dire grand chose en terme d'efficacité, il a au moins le mérite de mettre en lumière que le capitaine des Diables est toujours autant matraqué sur les pelouses mais que son corps parvient à mieux encaisser les chocs. Une première étape encourageante pour le Brainois qui peut enfin enchainer les matchs au Real Madrid pour espérer un jour retrouver son meilleur niveau.

À noter qu'au nombre de total de fautes subies depuis le début de la saison en Liga, c'est Vinicius Junior, le concurrent direct d'Hazard au Real Madrid qui trône en tête. Le Brésilien a subi 43 fautes depuis le début de la saison mais possède un temps de jeu beaucoup plus conséquent.