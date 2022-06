Et le Heysel a bien ri. Un peu après l’heure de jeu, Eden Hazard a couru sur quarante mètres derrière un Polonais qui partait en contre et c’est Kevin De Bruyne qui a intercepté la passe dans le rectangle de Simon Mignolet. Voir les deux grandes stars des Diables défendre ainsi avait un côté amusant. Et rassurant sur leur implication et leur forme à ce moment du match.

Mais mercredi, le Heysel a surtout applaudi ses deux chouchous. Sortis tous les deux sous une ovation, Eden et KDB ont été très bons, portant la Belgique vers son plus large succès depuis mars 2021 (8-0 contre l’Estonie). Face à la 26e nation mondiale cette fois. Une remarque quasi habituelle ces derniers mois avec le joueur de Manchester City mais beaucoup plus rare avec celui du Real Madrid.