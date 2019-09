Eden Hazard, nouvelle recrue du Real Madrid, s'est confié pour le média du club.

Dans la vidéo dévoilée sur le compte Twitter du Real, le Diable rouge évoque ses années à Chelsea et les raisons de son arrivée à Madrid. "Cela a évidemment toujours été dans mes plans de rejoindre le Real. Déjà en rejoignant Chelsea, je savais que derrière, mon rêve était de venir et de jouer un pour le Real. Je ne m'attendais pas à jouer durant sept ans pour Chelsea. Mais au final, cela se passait bien et j'avais l'occassion de gagner quelque chose chaque année. Je pense que c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps. Mais maintenant c'est un rêve d'être ici et j'espère en profiter un maximum."

Et quand on lui demande pourquoi le Real est si "spécial" pour lui, Eden raconte: "Ce qui a joué pour moi, c'est le fait d'avoir beaucoup regardé la France, Zidane. Et quand j'ai commencé à vraiment regarder le football, Zidane jouait au Real. Donc pour moi c'était LE club. En plus le maillot blanc, le stade. C'était l'un des plus beaux stades. C'est un tout. Mais c'est plus par rapport au fait que quand j'étais petit, j'étais supporter du Real. C'est pour ça que je voulais aller au Real quoi."