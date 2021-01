Y.T., R.V.P, K.S., S. St., M.J. et Jo. L.

Y.T., R.V.P, K.S., S. St., M.J. et Jo. L.

Y.T., R.V.P, K.S., S. St., M.J. et Jo. L.

11 Pablo Andres, Humoriste: "Onze Edenzme alias Étienne Bazar"

{{1}}



"Par la présente, je souhaite un bon anniversaire à notre légende et héros national ; onze Edenzme alias Étienne Bazar. T’es passé du Royal Stade Brainois au Real Madrid… Merci, bonsoir, rien d’autre à ajouter. Et le tout en restant simple et authentique, en gardant cette passion d’un enfant qui joue au ballon. Que Dieu tout-puissant te recouvre de sauce andalouse pour l’éternité en ce jour saint mon bro’. Alles geven."