De l'avis de tous, à commencer par celui du principal intéressé, le meilleur match de la carrière d'Eden Hazard à ce jour est un certain Belgique-Brésil. Le 6 juillet 2018, le Brainois a tout fait aux. Sauf leur mettre un but. Qu'importe puisque Eden en a mis bien d'autres (163 en matches officiels, exactement) au cours d'une carrière déjà longue de treize ans ! Retour sur les plus beaux, les plus importants et les plus symboliques.6 mars 2011. Marseille reçoit Lille dans un match diffusé en prime time sur Canal +. Il faut dire qu'à treize journées de la fin de saison, ces deux formations semblent les mieux armées pour aller chercher le titre. Aligné sur le côté gauche du 4-3-3 fétiche de Rudi Garcia, Eden Hazard décide à la 10e minute de tenter une frappe du gauche, des trente mètres. Peut-être la seule qu'il ait tentée dans sa carrière à cette distance et avec son moins bon pied. Le ballon se loge dans la lucarne de Mandanda et Lille s'imposera finalement 1-2, deux mois avant de fêter un doublé historique championnat + coupe. Récemment, le n°10 des Diables parlait encore de ce but comme du plus beau de sa carrière.26 septembre 2018. Eden dispute sa dernière saison avec Chelsea, dans la foulée d'une Coupe du monde au goût de trop peu. Et alors que la plupart des principaux acteurs du Mondial connaissent une période plus difficile en début de saison, le Diable rouge carbure et inscrit déjà son 6e but en 7 matches lors d'un 3e tour de Coupe de la Ligue disputé à Liverpool. Et pas de n'importe quelle manière.Six mois après son premier but chez les pros, Eden s'offre des titularisations de plus en plus régulières dans le onze de Rudi Garcia. Au point de voir son entraîneur lui faire confiance pour débuter un match couperet face à Lyon, en huitième de finale de Coupe de France. Pour la première fois de sa jeune carrière, Eden dispute un match diffusé en prime time sur une chaîne publique puisque France Télévisions détient les droits pour la Coupe. Ce soir de mars 2009, il enfile le n°10 (alors qu'il porte le 26 en championnat) et nonante minutes plus tard, le Losc est qualifié grâce à une victoire 3-2. Le Belge facture deux assists et un très joli but pour l'occasion.s'emballera, à juste titre, le commentateur.Le 4 février 2017, le Brainois voit Arsenal se dresser sur la route de son 2e titre de champion d'Angleterre. Les Gunners ont encore quelques espoirs de titre avant la rencontre mais ils seront annihilés par un Eden Hazard des grands jours, auteur du 2-0 au terme d'undont il a le secret.Le 21 février 2013, Eden Hazard dispute son 8e match européen avec Chelsea. Incapable de trouver l'ouverture en Champions League durant la phase de poules, il est contraint à disputer l'Europa League et un 1/16e de finale face au Sparta Prague. Lesse font peur lors du match retour mais leur Diable inscrira le but de la qualification à la 92e minute avec un envoi surpuissant du gauche, preuve que le but face à Marseille deux ans plus tôt n'était pas un coup de chance. Trois mois plus tard, Chelsea s'offrira la finale face à Benfica, permettant à Eden (blessé) de remporter une première Coupe d'Europe.Presque sept ans après avoir éclaboussé de son talent son tout premier match avec les Blues (un penalty obtenu et un assist face au Wigan de Roberto Martinez), Eden boucle la boucle avec cette fois deux buts lors de son dernier match, et pas n'importe lequel: une finale d'Europa League face à Arsenal dans un derby disputé... à Bakou. Pour ses adieux à Chelsea, le Hennuyer donne l'assist du 2-0 à Pedro, transforme un penalty sur le 3-0 et tue définitivement tout suspense avec le 4-1, à vingt minutes du terme.Cinq jours avant le drame de... Lille et l'élimination face au pays de Galles, la Belgique se balade en huitième de finale de l'Euro, face à la Hongrie. Disputé à Toulouse, ce match est illuminé par un grand Eden Hazard, déjà auteur d'un assist pour Batshuayi, qui ira inscrire son premier but en tournoi avec les Diables dans le temps additionnel, après une belle chevauchée. L'occasion de débloquer son compteur dans les grandes compétitions internationales après un Mondial 2014 qui l'avait vu rester muet.Un assist pour son premier match européen face à Valence, deux assists pour le second à Prague, contre le Slavia et, déjà, un but pour son troisième match en Coupe d'Europe: Eden Hazard a mis à profit la première qualification de sa carrière pour l'Europa League. C'était à l'automne 2009. Lors de la réception du Genoa, le 22 octobre, Eden monte au jeu à un quart d'heure du terme et, sans autre explication que le talent dans sa forme la plus pure, se met à passer en revue toute la défense italienne pour inscrire le 3-0 au terme d'une chevauchée de 50 mètres.La même saison, et après une qualification pour les huitièmes de finale arrachée face à Fenerbahçe, Lille reçoit Liverpool dans un véritable match de gala. Et contre toute attente, les Dogues s'imposent 1-0 lors du match aller (avant de sombrer à Anfield: 3-0) grâce à un coup-franc botté par le Diable à la 84e minute. Bien inspiré sur ce coup de pied arrêté excentré, Eden envoie un centre tendu au deuxième poteau. Personne ne déviera ce ballon qui filera dans le but de Reina.Brillant face à tous les grands d'Angleterre, Eden Hazard y est aussi allé de son bijou face à Tottenham. C'était en fin de saison 2015-2016, qui fut pourtant sa plus mauvaise individuellement et collectivement en Angleterre. Mais à quelques semaines de l'Euro, le Brainois avait retrouvé ses jambes à l'image de cette action de grande classe, conclue par une reprise instantanée sous les yeux d'Alderweireld et Dembélé.On se souvient toujours de sa première fois. Pour Eden Hazard, c'était une montée au jeu à Nancy, le 24 novembre 2007, à 16 ans 10 mois et 17 jours. Mais pour son premier but, le jeune n°26 du Losc devra attendre presque un an. Monté au jeu à la 73e minute d'un match face à Auxerre, il égalise à la 88e d'une belle frappe croisée envoyée de l'entrée du rectangle, après un corner mal repoussé. Deux minutes plus tard, son ami Tulio De Melo permettra même aux Dogues d'arracher la victoire, histoire que ce premier but ait une plus belle saveur encore.