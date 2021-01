163 buts et 152 passes décisives en 576 matches officiels en club: les statistiques du Brainois ont beau stagner quelque peu à Madrid, elles n'en restent pas moins exemplaires. Surtout si vous y ajoutez 32 buts et 33 assists en 106 matches avec l'équipe nationale. Ces chiffres viennent trahir l'âge que prend notre n°10, qui est désormais plus proche de sa fin de carrière que du début. Qu'à cela ne tienne, il n'a pas fini de nous faire vibrer. Vivement l'Euro !

© IPM Graphics

© IPM Graphics