Mis en difficulté par de nombreuses blessures depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Eden Hazard a repris récemment les entraînements collectifs. Ceux-ci sont pour la plupart à huis clos mais le Real Madrid laisse parfois entrevoir des bribes d'actions sur ses réseaux sociaux, comme ce fut le cas ce dimanche avec un superbe coup du foulard d'Eden Hazard qui lui a permis de trouver la lucarne opposée.On le sait, l'ancien lillois aime beaucoup ce geste technique et l'a réussi à plusieurs reprises en match depuis ses débuts chez les professionnels. Le voir tenter et réussir à nouveau ce geste, même à l'entraînement, prouve au moins que le n°7 du Real prend de nouveau du plaisir balle au pied et retrouve petit à petit son instinct...