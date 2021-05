Eden Hazard: "J'aurais préféré arriver ici avec quelques bons matches dans les jambes" Diables Rouges N. Ch. Le capitaine des Diables rouges est le premier à s'être présenté face à la presse, ce lundi. © Belga

"J'aurais préféré arriver ici avec quelques bons matches dans les jambes". Voilà comment Eden Hazard a entamé sa première conférence de presse chez les Diables rouges depuis presque deux ans. Une conférence forcément marquée par de nombreuses questions sur son état de forme. "Je vais voir avec le staff médical et avec le coach ce que l'on va faire. J'ai loupé le dernier match avec le Real à cause d'une petite gêne à la cuisse. Depuis, j'ai pu me reposer une semaine et mentalement je suis bien. Physiquement je dois encore me préparer, j'espère évidemment être prêt le 12 juin pour le premier match."



Roberto Martinez a récemment déclaré qu'Eden Hazard était le type de joueur qui pouvait se montrer utile sans forcément être à 100% de ses possibilités. "Mais je pourrais forcément apporter plus à l'équipe à 100% qu'à 50%", rectifie le Brainois. "Je n'ai pas envie de monter sur le terrain avec des douleurs ou des gênes, j'ai envie de retrouver tous mes moyens et d'être sur le terrain en étant à 100%. Je pense ne pas en être loin mais j'ai besoin d'enchaîner les matches."



Il y a quelques mois, il a dû choisir entre enlever ou garder la plaque qui est dans sa cheville depuis mars 2020. "Ne pas enlever la plaque, c'était un choix fait en concertation avec le club. Ma cheville aurait pu être fragilisée si j'enlevais cette plaque et je pense que ce fut le bon choix car les sensations étaient meilleures, ces dernières semaines. Je m'étais déjà fait poser une plaque à Chelsea et j'y avais fait deux bonnes saisons ensuite, sans me blesser. Je pense que je serai de nouveau à mon meilleur niveau une fois que j'aurai repris le rythme et enchaîné les matches."



Celui qui se dit "déçu pour Kevin De Bruyne, parce que c'est dur de quitter une finale sur blessure après avoir été si bon toute la saison" a été surpris par le retour de Thierry Henry: "Je ne m'y attendais pas, honnêtement. Mais c'est une bonne surprise, on le connaît bien, on sait l'importance qu'il peut avoir dans notre staff."



Enfin, il a également tenu à faire taire les rumeurs sur son avenir en répondant ceci à un journaliste espagnol: "Je ne me vois pas ailleurs qu'au Real Madrid. Je n'ai pas encore pu montrer ce que je vaux mais je sais que je peux évidemment mieux faire quand je suis en forme. J'ai encore trois ans de contrat et je compte bien poursuivre l'aventure..."