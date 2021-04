Après une longue pause due à des blessures à répétition, l'attaquant belge vient d'enchaîner deux bouts de match en l'espace de quelques jours. A l'issue de la rencontre face à Chelsea, ses anciennes couleurs, il a livré ses impressions:

“Cela aurait pu être pire, mais cela aurait pu être mieux. On va maintenant se focaliser sur le match de ce week-end face à Osasuna avant de penser au match retour. Je veux aller étape par étape. Je veux jouer et être sur la pelouse. Je joue de plus en plus et je me sens mieux dans mon corps. Je suis heureux de pouvoir rejouer. J’ai des amis à Chelsea, c’est chouette de jouer contre eux mais je suis un joueur du Real et je veux gagner”, a-t-il expliqué.