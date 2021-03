Ces derniers jours, Eden Hazard a retrouvé le sourire avec ses coéquipiers madrilènes. Le capitaine des Diables rouges a repris l'entraînement collectif depuis mercredi et il semble se porter bien physiquement. Il faut dire que le Real Madrid n'a plus voulu prendre le moindre risque cette fois-ci en le limitant d'abord à des séances individuelles, notamment de renforcement musculaire, pendant quatre semaines.

Mais le voilà désormais prêt à rejouer ce samedi contre Elche (16h15), tout comme son coéquipier Sergio Ramos, opéré du ménisque début février. "Ils pourront avoir des minutes, bien sûr", a confié Zinédine Zidane ce vendredi en conférence de presse. "L'idée est qu'ils aient des minutes, mais je ne vais pas encore dire combien."

L'entraîneur français ne cache pas sa joie de revoir Eden Hazard de retour dans son groupe. "Je vois qu'il est bien physiquement et aussi émotionnellement. Il a surmonté une période très inconfortable et aujourd'hui il va bien. C'est pourquoi il sera avec nous et j'espère qu'il pourra jouer."

Questionné sur l'impact psychologique de l'enchaînement des blessures du Belge, Zidane est aussi positif. "À Madrid, il n'a jamais eu une blessure aussi longue. Mais il a un long contrat (NdlR : jusque juin 2024) et quand il reviendra, il va redevenir impressionnant. J'en suis sûr. Sa forme peut susciter des doutes, mais il a la volonté de très bien faire."

Eden Hazard ne sera probablement pas titulaire ce samedi mais il devrait donc refaire son apparition en fin de match, six semaines après son dernier match. Histoire de reprendre un peu de rythme en vue de la rencontre importante de mardi en Ligue des champions avec la réception de l'Atalanta (0-1 pour le Real au match aller).