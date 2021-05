Décidément, l’escale au Real Madrid tourne au cauchemar pour Eden Hazard. Et ce n’est pas le dernier épisode de Stamford Bridge, mercredi soir, qui va arranger sa situation. Sitôt le match de Ligue des champions terminé, le joueur belge s’est dirigé vers le banc de Chelsea et a ri aux éclats avec ses anciens équipiers. Les images de la scène tournent en boucle sur les télés espagnoles et alimentent les chroniques au vitriol de nombreux éditorialistes madrilènes.

"C’est un manque de respect vis-à-vis du club et des supporters. Et ce n’est pas ce qu’on attend du numéro 7 du Real, un dossard qu’ont porté Kopa, Juanito, Butragueno, Raul ou Ronaldo. Si le public était admis au stade Santiago Bernabeu, Hazard hériterait d’une bronca mémorable" , peut-on lire et entendre. Devenu consultant pour la Cadena Cope, l’ancien avant-centre Fernando Morientes résume bien le contexte. "Au Real, la moindre défaite est vécue comme un traumatisme. Je crois qu’Eden n’a pas suffisamment pris conscience de ce que représente le football ici. J’espère que les capitaines de l’équipe l’inciteront à présenter rapidement ses excuses…"

"Voilà deux ans qu'il se moque de l'âme du club"

Dans son émission-spectacle El Chiringuito, qui réunit des millions de téléspectateurs chaque soir vers minuit, Josep Pedrebol y est allé d’un édito assassin sur fond de musique funèbre. Morceaux choisis. "Le Real vient d’être éliminé et Hazard est mort de rire. En fait, voilà deux ans qu’il se moque de l’âme de son club, qu’il n’a pas réussi un dribble, qu’il affiche un excès de poids. Le Real a payé plus de 100 millions pour lui et n’a cessé de l’attendre. Et quelques secondes après l’élimination de son club en Ligue des champions, il se marre avec ses potes de l’équipe adverse sans respect pour son écusson ni ses aficionados. C’est très grave. Pour moi, Hazard ne peut pas rester une seconde de plus au Real !"

Il est clair qu’Eden n’avait pas besoin de cette nouvelle polémique. Depuis son arrivée à la Maison Blanche de Castille, il collectionne les malheurs (10 blessures de longue durée, 389 jours sur le flanc, 50 matchs perdus…).

Sportivement, il avait déjà usé la patience des socios. Fût-elle spontanée et, quelque part, naturelle, son attitude de mercredi ajoute de l’huile sur le feu. À l’évidence, il aurait bien mieux fait de se rendre discrètement dans le vestiaire de Chelsea pour s’amuser avec ses anciens équipiers !

Et maintenant ? Pour la première fois, de guerre lasse, on entend des voix haut placées réclamer son départ. Sur Twitter, il y a embouteillage sur le hashtag ‘hazardfuera’ (Hazard dehors). Mais, pour l’heure, le président Florentino Perez reste de marbre et défend bec et ongle son dernier galactique. Certes, jusqu’ici, Hazard est l’une de splus grandes déceptions de l’histoire du club. Mais, en football, la mémoire est très sélective.

Dès dimanche prochain, Eden aura peut-être l’occasion de se faire pardonner face au FC Séville dans un match décisif pour le titre en Liga.