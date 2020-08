Ce vendredi 7 août, à 21 heures, Courtois, Hazard et les Merengue se déplacent à Manchester City où un certain Kevin De Bruyne respire la grande forme. Battus 1-2 sur leur pelouse, les hommes de Zinédine Zidane devront sortir le grand jeu pour éliminer l'équipe dirigée par Pep Guardiola.

C'est en préface de cette finale avant l'heure qu'Eden Hazard a été interrogé par l'UEFA. Il s'est livré à propos de plusieurs sujets.

Tout d'abord, le Brainois a partagé ce sentiment un peu spécial de disputer un huitième de finale au début du mois d'août. "J'ai du mal à réaliser. Je pense que tout le monde a besoin de revoir du football. C'est un vecteur de joie, c'est pour cela qu'on aime autant le foot. Après des mois sans Champions League, sans matches de haut niveau, tout le monde a hâte", confie-t-il.

Mais c'est surtout de buts dont Eden Hazard a parlé par la suite

Le capitaine des Diables est revenu sur son but préféré en Ligue des Champions. Il a choisi son premier dans la compétition, face à Schalke. Ce jour-là, Hazard marque le dernier pion de la rencontre. "Le choix est simple, car je n'en marque pas beaucoup. Je pense que c’est mon premier but contre Schalke. Le premier est toujours à part tu sais. C’était mon premier but à l’extérieur. Je pense que j’aurais pu et dû trouver Fernando Torres, mais j’y suis allé seul et j’ai eu de la chance qu’elle aille au fond. C’est pour ça que c’est mon but préféré. Je pense qu'il [Torres] voulait son triplé, mais bon... Désolé, Fernando."





Après, Hazard a évoqué le plus beau but qu'il ait vu en Ligue des Champions. Il en a mentionné deux. D'ailleurs les deux ont été marqués par un joueur du... Real Madrid. Il s'agit des buts de Ronaldo contre la Juve ou de Bale contre Liverpool.

Mais c'est un autre type de but qu'il rêve de marquer. Le Belge souhaiterait inscrire la même volée que son coach en finale de Ligue des Champions contre Leverkusen.