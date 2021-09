Des accélérations, des dribbles, des passements de jambes, des passes précises et tranchantes, des talonnades (dont une pour Lukaku sur le troisième but). Eden Hazard a pris du plaisir, contre la République tchèque ; c’est toute la Belgique dans son sillage qui a montré un visage séduisant, dimanche (3-0), malgré l’une ou l’autre frayeur et des arrêts décisifs de Thibaut Courtois.

Mercredi passé, avant le match en Estonie, le capitaine des Diables rouges avait expliqué qu’"un joueur qui joue beaucoup et qui marque est toujours plus heureux". Contre les Tchèques, Hazard était heureux et il a promené sa bonne humeur après la rencontre, à l’interview puis en passant devant la salle de conférence de presse.

Entendant une question posée à Thibaut Courtois concernant un éventuel titre de joueur du match, le capitaine des Diables a crié : "Mais évidemment qu’il est l’homme du match."