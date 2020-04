Alors qu'il n'y a que très (très) peu de sport à se mettre sous la dent durant le confinement, de nombreux sites spécialisés se plaisent à compiler les statistiques des joueurs en guise d'occupation.

C'est le cas du site Whoscored, qui, comme le relayent nos confrères de la RTBF, ont réalisé un classement des hommes du matchs dans les cinq plus grands championnats européens depuis la saison 2009-2010.

Certes, les statistiques ne reflètent pas la physionomie totale d'un match. Néanmoins, elles peuvent donner de bons indices. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'Eden Hazard aura marqué son passage en Angleterre de son empreinte. Débarqué à Chelsea lors durant l'été 2012, le Belge est celui qui a été élu le plus de fois homme du match en Premier League, au cours de la défunte décennie. Le capitaine des Diables Rouges, qui a disputé 245 rencontres pour le compte des Blues en championnat (85 buts et 61 passes décisives), a été élu homme du match (sur base d'un panel de statistiques) à 62 reprises.

En Espagne, c'est Lionel Messi qui termine en tête de ce classement. De 2009 à 2018, l'Argentin et Cristiano Ronaldo luttaient âprement pour régner sur la Liga. Au classement du plus grand nombre d'élections d'homme du match, c'est La Pulga qui l'emporte. Au total, Messi a été choisi 196 fois joueur de la rencontre.

Zlatan Ibrahimovic a "zlatané" la Ligue 1. En quatre petites années passées dans l'Hexagone, Ibrahimovic a été élu 42 fois homme du match dans le championnat français. S'il est encore en tête de ce classement, il faut préciser que si Neymar et Mbappé restent un peu plus longtemps au PSG, ils pourraient détrôner le Suédois.

Alors que le Bayern de Munich écrase tout sur son passage en Bundesliga (champion en 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019), c'est un joueur de Dortmund qui s'est mis davantage mis en évidence. Le capitaine et coéquipier d'Axel Witsel et Thorgan Hazard, Marco Reus, a été élu 48 fois homme du match à l'issue de la rencontre, le plus grand total.

Enfin, en Italie, le nom du joueur qui a été élu le plus de fois homme du match pourrait surprendre. Alejandro Gomez, qui a évolué à Catane et l'Atalanta, arrive en tête du classement, fort de ses 38 nominations.