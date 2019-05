Nos confrères du Laatste Nieuws ont croisé Eden Hazard après ce qui devrait être son dernier match de Premier League, ce dimanche, à Leicester. L'occasion de lui poser une énième fois la question: Va-t-il quitter Chelsea ? "Ma décision a été prise et rien ne me fera changer d'avis. J'aurais préféré que ce soit différent. Malheureusement, ce n'est pas le cas et j'attends toujours. Tout comme vous attendez et comme les fans attendent. J'ai pris ma décision mais je ne peux pas tout contrôler. Le club connaît ma décision depuis quelques semaines et même un top 4 (synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, NdlR) ne me fera pas changer d'avis." Il est de moins en moins difficile de lire entre les lignes...Selon le Laatste Nieuws, l'écart entre l'offre (100 millions d'euros) et la demande (130 millions) n'est toujours pas comblé et Marina Granovskaia, directrice générale des Blues réputée dure en affaires, continue à essayer de tirer le meilleur prix du joueur.En espérant pour le Brainois, qui souhaite réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid cette année, que le club de Zinédine Zidane ne perdra pas patience dans les négociations...