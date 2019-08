Le Diable rouge a surtout brillé en toute fin de parcours sous le maillot de Chelsea.





Et le meilleur joueur de la campagne 2018/2019 d' Europa League est... Eden Hazard ! Sur papier, le trophée décerné au numéro 10 des Diables paraît logique. Oui, en théorie, le joueur le plus doué qui a foulé les pelouse de la compétition est sans doute bien Eden. Mais à y regarder de plus près, un détail laisse perplexe. En effet, le Belge n'a participé qu'à huit rencontres sur les quinze disputées par Chelsea lors de son parcours victorieux et n'était titulaire que pour la moitié d'entre elles.





En tout, l'ailier gauche n'a joué que 451 minutes, sur 1380 possibles, affichant de facto moins d'un tiers du temps de jeu qu'il lui était possible de cumuler. Absent lors de la double confrontation face à Salonique, BATE Borisov et Fehérvár en phase de poules, il avait ciré le banc lors du seizième de finale retour face à Malmö et lors des deux matches de huitièmes, gagnés contre le Dynamo Kiev.









En réalité, c'est en toute fin de parcours que Maurizio Sarri a réellement compté sur Hazard. Titulaire lors de la demi-finale retour (gagnée aux tirs au but contre Francfort), puis surtout en finale contre Arsenal, le joueur avait claqué un doublé et délivré deux assists en deux matches. Apparemment suffisant pour voir les quarante-huit coaches et cinquante-cinq journalistes membres du jury lui accorder la victoire.





On aurait plutôt vu Olivier Giroud être sacré, lui qui avait inscrit onze buts en douzes titularisations, dont un triplé contre Kiev en huitième (sans parler de ses cinq passes décisives). Voire le Serbe Luka Jovic, qui avait porté l'attaque du surprenant Eintracht Francfort (dix buts) jusqu'en demi-finale. Bref, cela fait encore une récompense individuelle pour le capitaine des Diable, mais ce n'est sans doute pas la plus méritée.