Le Diable rouge s'est exprimé sur le site du Real Madrid.



Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit Eden répondre à quelques questions en toute décontraction. "Mes habitudes avant un grand match ? Rien ne change vraiment pour moi. Grand match, petit match, match amical… cela reste un match. C'est vrai qu'on ressent une atmosphère différente pour les grands matches, notamment à cause des supporters. Mais mon job, c'est juste de prendre la balle, faire de bonnes passes, de dribbler et d'essayer de marquer."



Le nouveau transfert du Real est alors interrogé sur son plus beau but en carrière: "Il est encore à venir", rigole-t-il après avoir toutefois cité celui inscrit contre Marseille avec Lille, l'année du titre de champion de France. Et de préciser: "J'aime jouer avec de la liberté. Si on me prive de liberté, je suis mauvais. Mais parfois c'est compliqué car il y a une tactique à respecter. J'aime prendre la balle, aller parfois à gauche, parfois à droite, échanger de position avec mes équipiers… simplement jouer à l'instinct. Je n'aime pas réfléchir quand je joue. Mes décisions se prennent en une seconde."



Enfin, le Diable compte sur son expérience pour s'adapter à la Liga : "J'étais encore un gamin, il y a sept ans, en arrivant à Chelsea. Je suis plus mature, j'ai joué plus de 500 matches. Tout ça va m'aider à m'adapter au plus vite à cette nouvelle compétition."