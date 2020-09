Toujours à la recherche de sa meilleure forme, le Belge n'a donc pas été repris pas son entraîneur français. Vendredi, 'ZZ' avait pourtant dit en conférence de presse que le Brainois "pourrait faire son retour" ce weekend. Il n'en est finalement rien. "De sa blessure (à la cheville droite), il n'a plus aucune douleur.

Mais comme il a peu d'entraînements dans les jambes, il faut y aller doucement, c'est tout. C'est une question de peu de temps, Eden sera bientôt dans l'équipe", avait assuré l'entraîneur. Le capitaine des Diables Rouges, recrue phare du mercato d'été 2019 au Real Madrid, a manqué une bonne partie de la saison dernière à cause de fractures successives à la cheville droite et effectuait encore du travail spécifique la semaine dernière. Lors du dernier rassemblement des Diables Rouges en septembre, Eden Hazard s'est entraîné avec le groupe mais n'a pas joué face au Danemark et l'Islande. Ce qui aurait provoqué la colère du club madrilène.

Dimanche dernier, le Real Madrid, avec Thibaut Courtois, a débuté la défense de son titre par un partage vierge sur le terrain de la Real Sociedad (0-0).