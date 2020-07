Pour rappel, le Real Madrid, qui sera privé de Sergio Ramos exclu à l'aller, aura fort à faire face à la bande de Kevin De Bruyne, qui était venue s'imposer 1-2 au stade Santiago Bernabeu avant que la pandémie de coronavirus ne touche tout le globe et force l'arrêt des compétitions sportives.

Cette trêve, elle aura été bénéfique à Eden Hazard, qui a quand même pu refouler les pelouses cette saison, lui qui devait initialement être retapé tout juste pour l'Euro 2020 prévu en juin et juillet. Pour son retour, le Brainois s'était montré décisif avant de replonger et de voir le Real Madrid décrocher le titre sans avoir réelllement besoin de son transfert le plus cher de la saison.

Mais il reste encore une (au moins) échéance importante pour les Madrilènes. Et Eden Hazard pourrait y être déterminant. Alors que tous ses coéquipiers ont bénéficié d'une semaine de vacances bien méritées à la fin du championnat, il n'en était rien pour Eden Hazard. C'est ce qu'affirme le quotidien espagnol AS. Hazard a préféré suivre un programme avec un physiothérapeute du club pour soigner au mieux sa cheville douloureuse.

Le média, très proche du club madrilène, avance que ce choix a été payant puisqu'Eden Hazard avait de très bonnes sensations lors de l'entrainement de reprise, qui était prévu ce mardi 28 juillet. AS affirme qu'il ne demeure qu'un problème: ce qu'il se passe dans la tête d'Eden Hazard. Le Brainois redouterait une nouvelle rechute...

Réponse le vendredi 7 août avec l'affrontement d'Hazard, Courtois et De Bruyne, trois des meilleurs Diables rouges actuels.