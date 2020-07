Le Real Madrid a dévoilé sur Twitter les 24 joueurs retenus pour ce match capital. Le Diable rouge n'en fait pas partie.

Courtois sera bel et bien présent, tandis que l'attaque comptera Benzema, Jovic, Brahim Diaz, Mariano Diaz, Isco, James Rodriguez, Bale, Vazquez, Asensio, Vinicus Jr et Rodrygo. Pas d'Eden Hazard, donc, qui est de nouveau mis au repos par Zinédine Zidane. C'était déjà le cas contre la Sociedad, ce qui semble confirmer que le Diable rouge n'est pas encore en mesure de disputer trois matches par semaine.avait d'ailleurs prévenu Zidane, un peu plus tôt dans la journée. Comme si le coach du Real voulait préparer le terrain avant l'annonce de cette mise au repos, quelques heures plus tard.Cette semaine, Marca a révélé qu'Hazard était victime d'une faute toutes les 23 minutes en Liga. Depuis son retour de blessure, le Diable rouge est d'ailleurs moins tranchant, comme nous vous l'expliquions hier En cas de victoire ce jeudi, le Real Madrid prendra quatre points d'avance sur le FC Barcelone et fera un grand pas vers le titre, en Liga.