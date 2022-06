Eden Hazard aura reçu 196 minutes réparties sur les quatre matchs de ce rassemblement en Ligue des nations, dont 67 mardi soir (sa plus longue présence sur la pelouse). Il n’avait plus enchaîné autant depuis le début de mois de septembre, avec le Real Madrid.

Le bilan comptable est bon et celui sur la pelouse n’est pas trop mal non plus. Sa prestation à Varsovie n’était pas la plus belle de ses 120 caps en équipe nationale mais il fait le boulot.

