Le Belge n'est pas sorti s'entraîner avec ses coéquipiers ce lundi.

Alors qu'il est resté sur le banc toute la rencontre ce dimanche face à la Real Sociedad, Eden Hazard ne s'est pas non plus entraîné ce lundi selon les informations du quotidien AS. Il pourrait, toujours selon le journal espagnol, être forfait pour la rencontre de ce mercredi à Majorque.

Après avoir disputé deux rencontres en tant que titualire contre Eibar et face à Valence, le Belge a été préservé ce dimanche par Zinédine Zidane.

C'est précisément contre Eibar qu'il aurait reçu un coup à la cheville qui s'est faite opérée plus tôt cette année. Selon le journal espagnol, la blessure n'est pas trop grave mais le Real Madrid et Zisane souhaite préserver le Diable rouge.

Hazard connait une saison noire en Espagne avec deux blessures qui l'ont privé de terrain pendant une bonne partie de la saison.

On espère évidemment que le Diable se remettra rapidement de ce nouveau contrecoup.