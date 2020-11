Eden Hazard avait manqué les trois rendez-vous internationaux des Diables à cause du coronavirus. Bonne nouvelle, le capitaine de la sélection n'est plus positif à l'instar de Militao et Casemiro, ses coéquipiers au Real Madrid.

Un test passé par l'international ce jeudi s'est avéré négatif. Il peut donc prendre part à l'entraînement prévu à 17h et ainsi postuler à une place dans le groupe pour la rencontre face à Villarreal de ce samedi.

Hazard avait été testé positif le 8 novembre. Le 31 octobre, l'ancien lillois avait fêté sa première titularisation de la saison face à Huesca en inscrivant un joli but. Il n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 16 novembre 2019 et son but avec les Diables face à la Russie. C'était seulement son deuxième but sous le maillot de la Casa Blanca.

Le coronavirus éloigné, l'attaquant est, on l'espère, définitivement de retour.