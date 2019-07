Eden Hazard, transféré cet été de Chelsea au Real Madrid, figure dans la liste des dix candidats au prix "The Best - Joueur de la FIFA 2019".

La FIFA a dévoilé mercredi les candidats au trophée qui sera attribué le 23 septembre à Milan.

Les Néerlandais Frenkie De Jong (Ajax Amsterdam puis FC Barcelone), Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam puis Juventus) et Virgil van Dijk (Liverpool), le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus), l'Anglais Harry Kane (Tottenham), le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), le Français Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) et l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) sont les autres candidats.

Les candidats ont été choisis par un panel d'experts. Les fans peuvent voter sur le site de la FIFA. Leur vote aura le même poids que celui d'autres acteurs clés du monde du football (journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales). Les noms des trois finalistes de chaque catégorie seront communiqués ultérieurement et les vainqueurs seront révélés lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, qui se tiendra à Milan le 23 septembre.