Il s'est à nouveau entraîné avec le groupe ce dimanche et ce lundi. Mais il ne sera pas de la partie ce mardi pour le quart de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool. Eden Hazard ne fait pas partie de la liste des 21 joueurs convoqués par Zinédine Zidane.

"L'important est qu'il soit complètement rétabli pour son retour", a réagi l'entraîneur français en conférence de presse. "Je ne pense pas que son retour à l'entraînement ait été précipité l'autre jour. Nous ne prenons jamais de risque. Si le joueur va bien, je le veux avec l'équipe. C'est ce que nous voulons faire mais il faut y aller petit à petit. Nous verrons quand Eden sera avec nous, mais pour le moment c'est comme ça."

Zinédine Zidane garde patience mais compte bien sur le Brainois en vue de la dernière ligne droite de la saison. "Nous voulons récupérer Eden le plus rapidement possible car j'ai besoin de tout le monde. Nous avons déjà récupéré plusieurs joueurs et j'espère avoir les autres avant la fin de la saison."

Le staff madrilène compte donc laisser Eden Hazard poursuivre les entraînements avec pour objectif le grand rendez-vous de ce samedi : le Clasico face au FC Barcelone.