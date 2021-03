Le Brainois devrait reprendre les entrainements collectifs cette semaine et même faire partie de la sélection de Zinédine Zidane pour affronter Elche ce week-end, comme le relaye AS. Sa blessure musculaire n'est donc bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

La semaine dernière, Eden Hazard n'a pas participé aux entraînements collectifs et s'est entraîné à l'intérieur. Il ne connaissait pas de rechute mais ne se sentait pas à 100% pour reprendre les entraînements.

Le staff médical du Real Madrid espère qu'il participera à la première séance d'entraînement ce mercredi afin de suivre le rythme de l'équipe pour la préparation de la rencontre contre Elche ce samedi. Le N.10 des Diables Rouges devrait y recevoir quelques minutes de jeu de la part de Zizou mais sans pour autant commencer le match. Le tacticien français ne veut pas prendre de risque avec son ailier.

Hazard n'a plus joué depuis le 30 janvier dernier, lui qui a connu sa 10e blessure depuis sa signature en 2019.

D'après le quotidien espagnol, Hazard a changé ses habitudes pour faciliter son retour et retrouver la confiance et sa bonne forme physique, deux aspects clés pour qu'il puisse performer sous la vareuse madrilène. AS évoque aussi que le club garde toute confiance en Hazard, à commencer par Zinédine Zidane.

Eden n'est pas le seul qui devrait retrouver le chemin des terrains ce samedi. Cela pourrait aussi être le cas de Sergio Ramos, déjà remis de son opération au ménisque.

Qui plus est, les deux joueurs pourraient participer à la manche retour de huitième de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta, prévue dans une semaine.