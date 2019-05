Eden Hazard a été élu Joueur de l'année à Chelsea, tant par les supporters des Blues que par ses coéquipiers. Il a aussi reçu le prix du But de l'année. C'est la première fois qu'un joueur remporte ces trois 'Chelsea Awards' en même temps.

Le Diable Rouge de 28 ans a été élu Joueur de l'année par les supporters pour la quatrième fois -un record-, après 2014, 2015 et 2017.

"Ma relation avec les supporters est très bonne depuis que je suis arrivé ici", déclare Eden Hazard. "C'est toujours un plaisir de jouer à Stamford Bridge. Quand on joue pour un grand club comme Chelsea, on veut gagner quelque chose en fin de saison. Nous avons cette opportunité. Nous irons à Bakou avec les supporters et reviendrons avec le trophée".

Chelsea disputera la finale de l'Europa League face à Arsenal le 29 mai à Bakou, en Azerbaidjan. Les Blues se sont qualifiés aux tirs au but face à Francfort. C'est Eden Hazard qui a marqué le penalty décisif.

Le Brainois a été choisi Joueur de l'année par ses coéquipiers pour la seconde fois après 2015. Le prix du But de l'année lui a été décerné pour celui qu'il a inscrit face à Liverpool en septembre au 3e tour de la Coupe de la Ligue. Il avait déjà reçu ce prix en 2016 et 2017.

Eden Hazard en est à 19 buts et 16 assits cette saison avec Chelsea.