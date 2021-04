Après deux semaines complètes de séances normales, l'absence d'Eden Hazard lundi à l'entraînement collectif du Real Madrid a inquiété. Le capitaine de l'équipe nationale belge s'est exercé seul à l'intérieur des installations de son club pendant que ses coéquipiers s'entraînaient à l'extérieur. Mais les nouvelles de ce mardi ont directement rassuré.

Le Brainois était bel et bien présent avec le reste des Merengues. Durant les quinze premières minutes de la séance ouverte aux médias et diffusée en direct sur la chaîne du club, Eden Hazard est apparu en bonne forme physique, enchaînant des sprints et des changements de direction sans problème apparent.

Ce mercredi contre Cadiz, il pourrait donc être convoqué pour son premier match depuis sa blessure du 13 mars. Zinédine Zidane lèvera le suspense cet après-midi en conférence de presse avant d'annoncer la liste des joueurs retenus plus tard dans la journée.