Le Real Madrid se rapproche de son 34e titre de champion d'Espagne.

Grâce un penalty de Karim Benzema (11e) et une offrande du Français à Marco Asensio (50e), le Real Madrid a enchaîné ce vendredi soir face à Alavès un huitième succès consécutif en Liga (2-0). Thibaut Courtois en a profité pour garder sa cage inviolée pour la 18e fois en 31 rencontres.

Le portier belge n'a pas connu la soirée la plus compliquée de sa carrière mais il a sorti les arrêts décisifs aux bons moments. Le Diable Rouge a notamment sorti deux arrêts importants, sur une frappe d'Oliver Burke des 16 mètres (26e) et sur une belle tentative de Joselu dans la surface (61e). Mais aussi en fin de partie pour empêcher le Deportivo de réduire la marque.

Quant à Eden Hazard, il est monté à la 82e minute en remplacement de Benzema. Le Brainois, qui était absent lors des deux dernières sorties madrilènes, s’est montré rassurant en disputant les quinze dernières minutes et en enchaînant quelques courses. Il n'est pas parvenu à se créer la moindre occasion mais il n'a pas semblé présenter de gêne à la cheville lors de ses déplacements. Et c'est probablement cela le plus important.

Avec 80 points au compteur et ce bilan parfait de huit succès en huit matchs depuis la reprise, les hommes de Zinédine Zidane conservent quatre longueurs d'avance sur le FC Barcelone. Le tout à trois journées de la fin de la Liga. S'il le Barça venait à perdre ce samedi sur la pelouse du Real Valladolid, la bande d'Hazard et Courtois pourrait même déjà être sacrée lundi avec une victoire à Grenade. Dans le cas contraire, ils pourraient célébrer le 34e titre de champion d'Espagne de leur histoire le 16 juillet à domicile face à Villarreal.