Le capitaine des Diables rouges s'est livré dans une vidéo mise en ligne par la fédération.

L'Euro reporté à l'été prochain, les Diables rouges et toute la Belgique vont devoir attendre encore une année pour le premier trophée de cette génération dorée. Parmi les joueurs qui doivent être ravis de ce report, il y a certainement Eden Hazard, le capitaine des Diables, victime d'une fissure au péroné le 22 février dernier face à Levante et qui aurait certainement été à court de rythme pour l'Euro.

Dans une vidéo publiée par la fédération belge, le Belge est revenu sur ses 100 premières rencontres avec l'équipe nationale. En commençant par son premier but, le 7 octobre 2011 face au Kazakhstan lors d'une rencontre qualificative pour l'Euro 2012. "C'était un chouette moment d'histoire", a avoué le Brainois, "d'autant plus que c'était la première fois que je portais le numéro 10 en équipe nationale."

Depuis lors, Hazard a bien évolué tant en club, passant par Chelsea et depuis cette saison au Real Madrid, qu'en équipe nationale où il est devenu le capitaine: "C'était Marc Wilmots qui m'avait confié le brassard au début. J'étais fier même si je pensais qu'il rigolait parce que je ne me voyais pas être capitaine", sourit le numéro 7 du Real, "Mais cela m'a fait du bien car il m'a aidé et m'aide encore à être un grand monsieur, non seulement sûr mais également en dehors du terrain. Être le leader d'une équipe aussi talentueuse, c'est magnifique et je pense qu'on va encore vivre de beaux moments tous ensemble dans le futur", a confié Hazard, se référant sans doute à l'Euro... 2021 ou à la Coupe du monde 2022.

Deux tournois clés pour les Diables qui pourront néanmoins compter sur leur joyau, qui a atteint le cap des 100 rencontres en équipe nationale l'an dernier mais ne compte pas s'arrêter là: "C'est un beau chiffre, 100 matches à 28 ans. Mais j'en veux plus, je veux être un exemple pour les jeunes. J'essaye de le faire de la meilleure des manières."