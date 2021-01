À nouveau plongé dans la crise suite à l’humiliation subie face Alcoyano (D3) en Coupe du Roi, le Real a fait un pas vers la lumière. Los Blancos se sont aisément imposés sur la pelouse d’Alavés. Avec la manière et, surtout, un but et un assist d’Hazard, décisif pour la première fois depuis son retour de blessure.

Avant de sortir juste après l’heure de jeu, le Brainois a été un des meilleurs hommes sur la pelouse...

(...)