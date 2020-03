Confiné à cause du coronavirus et en revalidation, Eden Hazard doit veiller à ne pas prendre de poids.

Nos confrères de la RTBF ont interviewé le capitaine des Diables rouges ce mercredi soir. L'occasion de le voir avec un look moins soigné que d'habitude, qu'il a rectifié depuis lors . Dans une deuxième partie de l'interview publiée ce vendredi, on voit le Brainois parler de "l'armoire à biscuits" familiale, qu'il tente d'éviter tant bien que mal en cette période de confinement.Critiqué sur son poids lors de son arrivée à Madrid, le Belge sait en rigoler et va tout faire pour garder le cap dans les prochains jours:D'autant plus que la seule activité physique du Diable rouge actuellement, outre la gestion de ses quatre garçons à la maison, c'est un peu de rééducation... par vidéos.Courage, Eden !