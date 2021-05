C'était le 30 janvier dernier face à Levante. Trois mois après ses énièmes soucis physiques, Eden Hazard retrouve une place de titulaire face à Osasuna ce samedi soir. Si le Real veut encore croire au titre, la victoire est indispensable une semaine après leur nul vierge à domicile face au Betis.

L'Atlético Madrid, leader, a pris les trois points en début d'après-midi grâce à un court succès à Elche obtenu par un but de Marcos Llorente. Luis Suarez avait raté un penalty six minutes plus tôt. Avec cette victoire, les Colchoneros comptent cinq points d'avance sur leur rival madrilène.

A quelques jours de la demi-finale retour de la Ligue des Champions à Chelsea, Eden Hazard doit briller.