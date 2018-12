Eden Hazard a plané sur la dernière Coupe du monde. Deuxième meilleur joueur du tournoi derrière Luka Modric, il a porté notre équipe nationale jusqu'à la troisième place de la compétition. Forcément un peu frustré de s'être arrêté en demi-finale, le joueur de Chelsea s'est confié sur les ambitions et la relation au sein du groupe qu'il s'est installée au fur et à mesure des jours en Russie.

Un miracle face au Japon

Après trois victoires en trois matches lors du premier tour, la Belgique s'est retrouvée face au Japon, une équipe bien plus faible en théorie que nos Diables Rouges. "On s’est dit, c’est le Japon, cela va aller, on va gagner même si on les respecte car ils ont de bons joueurs. Mais, on se dit qu’il n’y aura pas de problème, a-t-il souligné à nos confrères de la RTBF. Et puis c’est la cata. A 2-0, je vois l’horloge et je ne nous vois pas marquer 3 buts en 30 minutes. (...) On se dit que ce n’est pas notre jour. Et puis Jan (Vertonghen, ndlr) marque et c’est ce qu’il nous fallait peut-être, c’est-à-dire un petit coup de chance et on l’a eu ce jour-là. Quand on a marqué le 1er but, on s’est tous dit, et moi le premier, 'le match, on va le gagner'. Marouane égalise et puis sur le dernier but de Chadli, eux ont joué la gagne et je pense qu’ils ont commis une erreur sur le corner. (...) En équipe nationale et même dans ma carrière, je ne me rappelle pas avoir vécu un match aussi fou. On a eu de la chance mais c’est parce qu’on a tout donné. On se sent un peu miraculé."

Ensuite, le Brésil s'est dressé sur la route de la Belgique. Tout le monde se souvient encore de la victoire de notre équipe nationale face à la Seleção (2-1) au bout d'un suspense intenable où le Brésil aura fini par abdiquer après avoir tout essayé. "Face à eux, on ne sent pas plus petit car on sait très bien la qualité qu’on a dans le groupe. On était confiant car après ce qui est arrivé contre le Japon, nous sommes convaincus que presque plus rien ne peut nous arriver. On se sent fort. Le coach a mis en place une tactique que personnellement je n’avais jamais vu. Ce match contre le Brésil, c’est le coach qui le remporte à 95%".

Déchaîne contre le Brésil

Particulièrement étincelant durant le quart de finale, Hazard avait même réalisé un record de dribbles en Coupe du monde. "J’ai fait de grands matches dans ma carrière mais celui contre le Brésil est dans mon top 3. Tout ce que je voulais faire, je l’ai fait. Tout ce que j’ai essayé, je l’ai réussi."

Puis, vient la sortie de route contre la France. Après un bon début de match, les Diables se sont cassés les dents sur la défense de la France. Une tête d'Umtiti sur corner envoie les Bleus en finale de la Coupe du monde. "La France a fait du Deschamps. Quand on regarde sa carrière, partout où il a été, il a gagné. Pas de regret sur ce match car on a tout donné. La France mérite sa victoire à la fin". Hazard a ensuite inscrit son 3e but de la compétition contre l'Angleterre lors du match pour la 3e place.

"Je pense qu’on a vu le plus beau des Hazard dans ce Mondial", déclare-t-il. "Après, dans 4 ans, il y aura une autre Coupe du Monde. J’aurai alors 31 ans. En Russie, j’étais vraiment au sommet et j’avais l’équipe qui me permettait d’être au top et un coach qui me permettait aussi d’être au top. Tout était réuni pour que je joue bien. Est-ce que je pourrais mieux jouer ? Je ne sais pas, on verra dans le futur. Après la Coupe du monde, j’avais le sentiment que je ne pouvais pas faire mieux. C’est pour cela que je ne regrette rien."