On avait déjà parlé de la Lamborghini Aventador SVJ blanche du Diable rouge estimée à près de 500.000€... C'est désormais une luxueuse montre à son poignet qui a suscité les convoitises.

La découverte a été faite par le compte Instagram ItalianWatchSpotter, un compte qui repère les montres aux poignets des sportifs et des stars.



C'est lors du déplacement des Merengue à l'Espanyol Barcelone qu'Eden portait cette montre, une Rolex Cosmograph Daytona “Eye of the Tiger”. Sur cette montre, le boîtier, le cadran ainsi que la lunette sont en or 18 carats. La montre est également assortie de 36 diamants.

Le prix de ce petit bijoux? Pas moins de 101.850 euros.