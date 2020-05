Gianfranco Zola, l'ex adjoint de Maurizio Sarri à Chelsea a affirmé que les stars des Blues n'étaient pas enchanté par les entraînements.

L'histoire d'amour entre Maurizio Sarri et Chelsea n'aura duré qu'une seule saison. Un mariage qui n'a pas pris entre les Blues et le tacticien italien aujourd'hui à la Juventus. Malgré la victoire en Europa League, le coach italien n'avait pas une relation simple avec ses joueurs. Gianfranco Zola, qui était l'adjoint de Sarri à Chelsea a sans doute donné une partie de l'explication.

Interrogé par BeIN Sports, il n'a pas hésité à dire que les méthodes de Sarri, le fameux 'Sarriball' ont fait souffrir les joueurs les plus talentueux car la philosophie très offensive de l'Italien demande un énorme investissement et une grande implication à l'entraînement avec différents exercices qui n'étaient pas du goût de tous les joueurs.

"Il y avait des joueurs talentueux, comme Eden Hazard, des joueurs qui te font gagner le match, qui ont subi ce genre d’exercice. Mais le reste du groupe en avait besoin", a expliqué Zola qui a également affirmé que le Brésilien Willian n'était pas plus content que son équipier de venir s'entraîner.

"Pour être honnête, ils étaient quand même incroyables parce qu’ils s’ennuyaient mais continuaient à pratiquer ces exercices, tout le temps", a tout de même avoué l'ancien grand gardien. "Au début, les joueurs étaient attentifs à tout, mais lorsque les semaines se sont écoulées, entre les répétitions et les matches auxquels ils ont pris part, ils ont fini par s’ennuyer. Mais s’ennuyer fait partie de notre travail. Parfois, il faut s’ennuyer et insister sur un point en particulier qui se révèle ensuite être meilleur qu’auparavant."

On le sait, notre Eden national n'a jamais été un grand fan des entraînements, préférant les matchs. Et même si les méthodes d'entraînement de Maurizio Sarri ne lui ont pas fait plaisir, c'est en grande partie grâce à notre Diable rouge que Chelsea a su remporter notamment l'Europa League tout en terminant 5e de la Premier League puisqu'il avait inscrit 21 buts et délivré 17 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Blues.