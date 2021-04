Revenu à l'entraînement vendredi pour une séance individuelle, Eden Hazard a franchi un nouveau cap ce dimanche. Au lendemain du succès à Eibar (2-0) lors duquel il était absent, les titulaires ont couru en continu puis travaillé à l'intérieur des installations mais le reste du groupe a réalisé des exercices de travail physique et d'activation sans ballon. Eden Hazard en faisait partie.

Le Diable rouge et ses coéquipiers ont ensuite complété des séries de possession et de pressing, avant de terminer la séance par des petits matchs. L'occasion pour Eden Hazard de reprendre du rythme et des sensations en enchaînant des dribbles et des courses de manière assez convaincante, en utilisant le ballon... de la Ligue des Champions.

De quoi laisser entrevoir la possibilité de le voir de la partie ce mardi contre Liverpool. Trop court pour être sur la feuille de match samedi, il pourrait en tout cas intégrer le groupe de Zinédine Zidane pour la première fois depuis sa blessure au psoas le 13 mars dernier. Réponse ce lundi après-midi lors de l'annonce de la liste des joueurs retenus.

