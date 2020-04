Le Diable Rouge a participé à une émission de cuisine aux côtés du chef étoilé Cyril Lignac.

Eden Hazard avait déjà fait le buzz en matière d'alimentation avec son amour pour les hamburgers. Jeudi soir, l'international a profité du confinement pour enfiler son tablier en participant à l'émission "Tous en cuisine" animé par le célèbre cuisinier Cyril Lignac sur la chaîne française M6.

Sous les ordres du chef étoilé, Eden Hazard a préparé un cordon bleu maison écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive. Accompagné par ses jeunes commis et enfants Yanis et Léo, le milieu offensif a exprimé ce nouveau don tout en concédant "qu'il était plus efficace sur le terrain".

Des propos confirmés par son fils Léo qui a estimé que son papa "n'avait pas de qualités particulières derrière les fourneaux." Des propos démentis par le capitaine de l'équipe nationale assurant qu'il était "le spécialiste des pâtes."

Depuis Madrid où il est confiné avec sa famille, le joueur du Real Madrid a montré tout son talent en maniant à merveille la chapelure du cordon bleu tout en préparant parfaitement la purée de pommes de terre.

Une prestation qui lui a valu toutes les félicitations du chef Lignac.

Une piste pour une future reconversion dans quelques années ?

© D.R.



© D.R.