Eden Hazard n'est pas encore prêt à 100% mais sa convalescence avance. Il n'était une fois de plus pas présent ce lundi pour le dernier match amical de cette préparation face à l'AC Milan (0-0). Le capitaine des Diables n'en a d'ailleurs disputé aucun. Toujours blessé depuis le quart de finale contre le Portugal à l'Euro, le Brainois a bien travaillé sur son rétablissement. Et son retour est sur la bonne voie.

Rentré de vacances le 27 juillet, Hazard a passé une batterie de tests dont celui de la chambre à hypoxie avec Bale et les trois Brésiliens de la Copa América (Casemiro, Militao et Vinícius). Dans une cabine ou l'air est aussi rare en oxygène qu’au sommet du Mont-Blanc ou de l’Everest, ce test est adapté aux sportifs revenant de blessure ou à ceux qui sont en recherche de nouvelles sensations ou techniques d’entraînement. Selon Marca, le Belge a donné satisfaction. Mais les trois Brésiliens ont déjà joué quelques minutes en match amical. Au contraire de l'ancien joueur de Chelsea.

Ce samedi, il a repris les entraînements avec le reste du groupe. Cette étape faisait partie de la dernière phase de sa convalescence. La dernière avant la plus cruciale: celle du terrain. La grande question sera de savoir s'il sera définitivement prêt pour le match contre Alaves ce dimanche. Toujours selon nos confrères espagnols, il ne manque pas grand-chose pour que toutes les garanties nécessaires ne soient données pour le revoir dans six jours. Cependant, Carlo Ancelotti veut prendre le temps qu'il faut avec son numéro 7.

"Depuis son retour en Espagne, Hazard répond pleinement aux exigences du préparateur physique Antonio Pintus" ajoute Marca. Tous les délais ont été respectés. Revenu remis de sa blessure musculaire, l'enjeu était de le rendre affûté physiquement. C'est presque le cas et le Diable rouge espère certainement faire partie du groupe pour cette première journée.

D'autant plus qu'il sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur lors de cette saison. Annoncé sur le départ en juillet, Eden Hazard est toujours là avec le même objectif: prouver que le Real Madrid ne s'est pas trompé il y a trois saisons déjà. Et Marca y croit. "Le Belge veut changer la dynamique. Lors de ces deux dernières saisons, il n'a pu débuter car il n'était pas arrivé en forme physique. Cette saison Hazard est arrivé en meilleure forme et semble prêt à corriger les erreurs du passé" conclut le média de la capitale madrilène.