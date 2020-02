Ca y est, c'est le grand jour pour Eden Hazard !

Le Brainois va enfin refouler les terrains ! Zinédine Zidane a décidé de titulariser Eden Hazard pour la réception du Celta Vigo, ce dimanche à 21h.

Non repris durant les deux derniers matches (Contre Real Sociedad et à Osasuna) bien qu'il avait repris les entraînements collectif, Hazard était de retour dans la sélection. Zizou avait annoncé durant la conférence de presse qu'Eden était prêt à debuter la rencontre. "On a pris notre temps avec lui. Et c'est ce qu'on devait faire de toute façon. On voulait prendre le temps, ne pas précipiter son retour. Il fallait que ses sensations soient bonnes mais vraiment bonnes à 100% et aujourd'hui c'est le cas, donc demain il sera dans le groupe et il est prêt pour débuter le match." Ce sera bien le cas.

Hazard évoluera dans son couloir gauche de prédilection, devant Marcelo, tandis que Gareth Bale jouera de l'autre côté du terrain et que Karim Benzema occupera la pointe de l'attaque des Merengues.

Bien évidemment, Thibaut Courtois est titulaire entre les perches madrilènes.