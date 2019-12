L'ailier gauche est sur la touche suite à une blessure à la cheville dont il souffre depuis fin novembre.

Pas de Clásico, pas de Supercoupe d'Espagne, mais un retour aux affaires qui prend tout doucement forme pour Eden Hazard. Le numéro 7 du Real Madrid a vécu des fêtes de fin d'année assez calmes, mais avec une bonne nouvelle tout de même: sa date de retour serait fixée à fin janvier ou début février, selon ABC. Si le bobo à la cheville dont souffrait le joueur était annoncé plus grave que prévu le 5 décembre, il évolue "favorablement, mais lentement", selon le média espagnol, et il ne sera donc plus qu'un mauvais souvenir d'ici quelques semaines.

Malheureusement pour lui et Zinédine Zidane, il sera trop tard pour espérer voir le Diable reprendre sa place à l'occasion de la Supercoupe nationale, qui se disputera le 8 janvier prochain en Arabie saoudite. Une compétition qui prend la forme d'un mini-tournoi et où le Real affrontera Valence en demi-finale, avant de peut-être disputer le trophée au vainqueur du match entre Barcelone et l'Atlético de Madrid. Autant dire que "jeter" un Hazard pas entièrement remis et sans rythme dans de tels duels serait lui rendre un bien mauvais service.

On se rappelle qu'Eden était au chômage technique depuis le 26 novembre, date du choc entre son Real et le PSG de Thomas Meunier. Et plus précisément depuis ce duel livré face au latéral droit parisien, qui lui avait coûté une sortie prématurée et une "microfissure incomplète externe de la zone péri-malléolaire droite", comme le révélait un communiqué du club il y a trois semaines.

Le staff merengue avait d'abord cru que la blessure était superficielle, avant de revoir son jugement. Aujourd'hui, le Belge a repris le travail en salle, mais toujours pas sur le terrain. "La consigne est claire pour Hazard: risque zéro", écrit Marca sur son site internet, ajoutant que la Supercoupe ne figure pas parmi les objectifs prioritaires du club, au contraire de la Liga et la Ligue des Champions.

L'idée serait donc d'y aller pas à pas avec Eden, histoire que celui-ci retrouve la plénitude de ses moyens physiques d'ici le mois de février. Soit au moment où le Real devra recevoir l'Atlético (le 2) et Manchester City (le 26) en Ligue des Champions. Sans oublier le Clásico "retour", qui aura lieu le 1er mars au Bernabéu. Face au Barça, les dribbles, la créativité et la verticalité d'Hazard, qui avait enfin trouvé son rythme de croisière, avait d'ailleurs bien manqué à un Real plus entreprenant, mais un peu trop brouilon pour espérer la victoire.