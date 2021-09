Cinquante apparitions avec le Real Madrid. Au coup d’envoi donné ce soir par l’arbitre belge Lawrence Visser, Eden Hazard franchira un cap symbolique. Enfin.

Après une longue traversée du désert et un enchaînement infernal de blessures, le Brainois parvient à avancer sereinement. Sans douleur à la cheville et sans crainte constante de rechute musculaire. Mais avec le sentiment du devoir inaccompli.

En deux ans et deux mois sous ses nouvelles couleurs, Hazard est conscient qu’il n’a jamais pu s’exprimer comme il le désirait (5 buts et 9 assists). Il a d’ailleurs passé plus de matchs à l’infirmerie (59) que sur le terrain (50), sans compter les périodes intermédiaires où il restait sur le banc après une blessure.