Ce samedi, le Real Madrid se déplace à l'Atletico dans le cadre de la septième journée de championnat d'Espagne. Un derby madrilène au sommet entre le premier et le deuxième du classement qui sera aussi le premier derby d'Eden Hazard.





Le Belge s'est confié sur le site du Real Madrid et se sent prêt pour ce match de haut vol. "La mentalité sera la clé", avance le capitaine des Diables. C'est fondamental dans un derby. On sait ce qu'on doit faire : simplement gagner. Mon souhait est de marquer et de gagner ce match. Je veux seulement rendre heureux les supporters."





Hazard est aussi revenu sur la préparation de cette rencontre et sur ses débuts avec son nouveau club. "Je n'ai pas de routine, je tente seulement d'être concentré avant le match et de donner le meilleur de moimême sur le terrain", commente le Belge sur realmadrid.com. "Le Real Madrid est incroyable. Tout est différent ici, ma présentation a été complètement folle. Je souhaite désormais remporter plusieurs titres avec ce club."