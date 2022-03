Real Madrid - Barcelone. L'une des rencontres les plus iconiques de la planète football. Certainement le genre de match dont rêvait Eden Hazard enfant ou lors de son arrivée en 2019 au Bernabeu. Trois ans plus tard, le constat est sans appel: il n'a jamais disputé une minute contre les Blaugrana. Six rencontres possibles. Quatre vues depuis l'infirmerie et deux en direct du banc de touche. Ce dimanche soir, ses chances de jouer sont à nouveau très mince.

Une blessure dans l'indifférence générale ou presque

Il fut un temps ou les blessures d'Eden Hazard faisaient la Une des journaux madrilènes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Personne ne s'est réellement ému lorsque le Diable n'a pas participé à une séance d'entraînement cette semaine. Une indifférence générale qui démontre une nouvelle fois à quel point il a reculé dans la hiérarchie. Dans la presse, on a forcément beaucoup plus parlé de l'absence de l'indispensable Karim Benzema. À raison, évidemment. Le Français est le phare d'une équipe qui n'avait plus de lumière contre le PSG notamment.

Un phare qui sera donc absent. Et qui pour le remplacer? En conférence de presse, Carlo Ancelotti a abordé le sujet et assuré qu'il n'était pas inquiet. "Nous avons déjà décidé qui jouera. Mais je ne vais pas vous le dire", a commencé l'Italien. Un journaliste a alors demandé si Bale avait la préférence sur ses concurrents. "Il est une option. Tout comme Mariano, Jovic, Asensio ou Isco. J'ai beaucoup de choix sur le banc mais j'ai choisi le joueur que je pense être le meilleur pour cette rencontre." Et Eden Hazard là-dedans? Carlo Ancelotti n'a même pas mentionné son nom pour pallier la blessure de l'international français. Une déclaration qui laisse donc peu de place aux doutes.

"Il reste professionnel"

Malgré ce statut de remplaçant, Ancelotti continue de louer le caractère du Diable rouge. "Oui, je compte encore sur Eden Hazard et Gareth Bale. Évidemment, des joueurs de ce niveau veulent être plus souvent sous le feu de la rampe. S'ils ont moins de temps de jeu, c'est parce que j'ai choisi d'autres joueurs sur une base professionnelle. Mais ils n'ont jamais manqué une séance d'entraînement à cause de leurs états d'âme. Rien."

Comme à son habitude, le Brainois se montre donc joyeux malgré cette situation sportive chaotique. Ce samedi, Marca annonçait également que les chances de jouer du Diable sont moindres. "Hazard, quant à lui, a été écarté de la sélection belge comme Courtois. Mais hier (NDLR ce vendredi) il a repris l'entraînement avec le reste du groupe. Cependant, il entre de moins en moins en cours de rencontre. Contre Paris, il n'a joué que huit minutes lors de l'aller et le retour. Et il n'a pas joué la moindre minute lors des trois derniers matchs de Liga", précise le journal.

19% de temps de jeu en 2022

Effectivement, son temps de jeu a fondu comme neige au soleil. Lundi dernier, il a encore regardé ses coéquipiers atomiser Mallorca 4-0 depuis le banc de touche. Cela fait désormais quatre rencontres qu'il n'est pas monté pas au jeu. Une situation inédite qu'il n'avait plus connue depuis... 14 ans. Eden Hazard jouait alors à Lille et avait 17 ans. Son bilan de la saison est famélique: 9 titularisations pour 877 minutes de temps de jeu avec à la clé, un but et deux passes décisives. Sa dernière titularisation date du 23 janvier.

En 2022, la Casa Blanca a joué 16 rencontres. Le numéro 7 madrilène n'a obtenu que 278 minutes soit seulement 19% de temps de jeu. Toutes des statistiques qui n'incitent pas à l'optimisme. Normalement, l'heureux élu devrait être Asensio. Tandis que Vinicius aura la lourde tâche de devenir le leader offensif madrilène sur la gauche. Le côté préférentiel d'Eden Hazard qu'il a déserté depuis bien longtemps maintenant.