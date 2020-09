Ce mercredi, à l’occasion de la réception de Valladolid en championnat, cela fera exactement 361 jours qu’Eden Hazard n’a plus trouvé le chemin des filets en Liga. La dernière (et seule) fois, c’était le 5 octobre 2019 face à Grenade. Depuis, le meneur des Diables rouges peine à trouver le bon rythme, freiné par des blessures à répétition. D’ailleurs, dans sa carrière, jamais il n’était resté muet aussi longtemps !

Jusqu’alors, sa plus grande période de disette était à chercher lors de la saison 2015-16. Sous le maillot des Blues de Chelsea, il n’avait pas inscrit le moindre but en 355 jours ! Parmi ses autres périodes creuses, on citera sa saison 2009-10 avec Lille, où il était resté 237 jours sans planter la moindre rose.