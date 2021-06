Un voyage de plus de 5 000 kilomètres vers le Kazakhstan. Voilà ce qui attend l’équipe nationale Espoirs ce mercredi. La nouvelle génération emmenée par Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren, Lois Openda, Arthur Theate ou Anouar Ait El Hadj affrontera les U21 kazakhs vendredi à Aktioubé, ville proche de la frontière avec la Russie.

En plus de viser un ticket pour l’Euro 2023 en Roumanie et en Géorgie et faire oublier l’échec de l’Euro 2021 qui se tient actuellement, le sélectionneur Jacky Mathijssen tiendra son rôle de guide d’une génération prometteuse. "C’est vrai qu’il y a beaucoup de talent dans l’équipe", sourit l’Anderlechtois Yari Verschaeren, qui fera partie des leaders de cette sélection qui s’est réunie à Genk ces derniers jours. "Je pense que nous avons un bon groupe pour nous qualifier."