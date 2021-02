Ce jeudi, la Belgique reçoit les Pays-Bas, champion d’Europe en titre et finaliste du dernier Mondial.



Plus de deux mois après la qualification pour l’Euro 2022 acquise grâce au 4-0 contre la Suisse, les Red Flames seront à nouveau sur le terrain ce jeudi soir, non pas du Den Dreef à Louvain mais bien au Stade Roi Baudouin, le complexe louvaniste devant effectuer des travaux sur sa pelouse, avant d'aller à Aix-la-Chappelle pour le 2e match dimanche.

Au programme donc, deux matches prestigieux face aux Pays-Bas (champion d'Europe en titre et vice-champion du monde) ce jeudi et en Allemagne dimanche.