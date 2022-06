L’ancien attaquant des Diables (57 caps et 19 buts) regrette de ne pas avoir pu bénéficier du cursus accéléré pour l’obtention des diplômes UEFA A et B.

Ce mardi, 18 Diables, actuels et anciens, ont été mis à l’honneur et ont officiellement reçu le diplôme UEFA A et B d’entraîneur leur permettant de devenir coach de jeunes, ou adjoint dans un club de D1A, de D1B. La promotion 2022, uniquement constituée de joueurs et ex joueurs ayant été sélectionnés par Roberto Martinez, était donc constituée de : Dedryck Boyata, Laurent Ciman, Steven Defour, Kevin De Bruyne, Guillaume Gillet, Christian Kabasele, Nicolas Lombaerts, Dries Mertens, Simon Mignolet, Sébastien Pocognoli, Dennis Praet, Matz Sels, Timmy Simons, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Axel Witsel.